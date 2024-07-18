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Баяндин Захарий Семёнович

Место рождения

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.04.1868

Дата смерти

21.06.1871

Пол

Мужской

Отец

До 1845 г.р.

Мать

До 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1868

Отец: Баяндин Семён Гаврилович

Мать: Анна Васильевна

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Смерть
21.06.1871
Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.136- МК (1871)

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