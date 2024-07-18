Баяндин Захарий Семёнович
Место рождения
Дата рождения04.04.1868
Дата смерти21.06.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1868
Отец: Баяндин Семён Гаврилович
Мать: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Смерть
21.06.1871
Гаврилова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.136- МК (1871)