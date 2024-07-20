Анна Васильевна До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Баяндина Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Баяндин Семён Гаврилович

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.91 - МК (1870) -
Рождение ребёнка
1856

Сын: Баяндин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Баяндин Семён Гаврилович

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.107 (МК-1875) - брак
Рождение ребёнка
04.04.1868

Сын: Баяндин Захарий Семёнович

Отец ребёнка: Баяндин Семён Гаврилович

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 526 - МК (1868)
Рождение ребёнка
24.08.1873

Сын: Баяндин Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Баяндин Семён Гаврилович

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.282 - МК (1873)
Смерть
Неизвестно

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