Баяндин Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Баяндин Семён Гаврилович
Мать: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.107 (МК-1875) - брак
Бракосочетание
12.02.1875
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.142 (МК-1875)
Рождение ребёнка
14.02.1876
Мать ребёнка: Кетова Варвара Гавриловна
Фонд № 719, Оп.10, Д. 530, С. 6 - МК (1876, Ошибская Дмитриевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии)
Рождение ребёнка
28.02.1879
Мать ребёнка: Кетова Варвара Гавриловна
Смерть
После 1878
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.9 - МК (1869) - восприемник ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.316 (МК-1874) - восприемник ... Показать все