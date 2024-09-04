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Баяндин Василий Семёнович

Место рождения

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Баяндин Семён Гаврилович

Мать: Анна Васильевна

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.107 (МК-1875) - брак
Бракосочетание
12.02.1875

Жена: Кетова Варвара Гавриловна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.142 (МК-1875)
Рождение ребёнка
14.02.1876

Сын: Баяндин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Кетова Варвара Гавриловна

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 719, Оп.10, Д. 530, С. 6 - МК (1876, Ошибская Дмитриевская церковь Соликамского уезда Пермской губернии)
Рождение ребёнка
28.02.1879

Сын: Баяндин Лев Васильевич

Мать ребёнка: Кетова Варвара Гавриловна

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
После 1878
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.9 - МК (1869) - восприемник ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.316 (МК-1874) - восприемник ... Показать все

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