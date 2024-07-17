Баяндина Марфа Семёновна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Марфа Семёновна

Место рождения

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1845 г.р.

Мать

До 1850 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Баяндин Семён Гаврилович

Мать: Анна Васильевна

Патрукова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.91 - МК (1870) -
Бракосочетание
28.05.1870

Муж: Нешатаев Пётр Николаевич

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.93 - МК (1870) -
Смерть
Неизвестно

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