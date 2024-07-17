Баяндина Марфа Семёновна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Баяндин Семён Гаврилович
Мать: Анна Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.91 - МК (1870) -
Бракосочетание
28.05.1870
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.93 - МК (1870) -
Смерть
Неизвестно