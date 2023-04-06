Кутукова Марья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Барабанова Прасковья
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Пронина Марфа
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Туленкова Матрена
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шурыгина Василиса
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутуковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пугачева Агафья
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кутуковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Гордей