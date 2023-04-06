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Кутукова Марья Яковлева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Барабанова Прасковья

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Пронина Марфа

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Туленкова Матрена

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шурыгина Василиса

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутуковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пугачева Агафья

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кутуковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Гордей

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