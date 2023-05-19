Кутуковъ Гордей
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Кутуковъ Федотъ
Мать: Кутукова Домна Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Барабанова Прасковья
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Пронина Марфа
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Туленкова Матрена
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шурыгина Василиса
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутуковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пугачева Агафья
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кутуковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Марья Яковлева
Смерть
1840