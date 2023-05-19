Кутуковъ Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутуковъ Гордей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кутуковъ Федотъ

Мать: Кутукова Домна Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Барабанова Прасковья

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Пронина Марфа

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Туленкова Матрена

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шурыгина Василиса

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутуковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пугачева Агафья

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кутуковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Марья Яковлева

Смерть
1840
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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