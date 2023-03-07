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Кутуковъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кутуковъ Гордей

Мать: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: $88

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: $88

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кутуковъ Василій

Мать ребёнка: Кирюхина, Кутукова Прасковья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кутуковъ Трофимъ

Мать ребёнка: Кирюхина, Кутукова Прасковья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина, Кутукова Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $88

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