Кутуковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кутуковъ Гордей
Мать: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кутуковъ Василій
Мать ребёнка: Кирюхина, Кутукова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кутуковъ Трофимъ
Мать ребёнка: Кирюхина, Кутукова Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $88