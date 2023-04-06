Пронина (Кутукова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кутуковъ Гордей
Мать: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Тестова Матрена
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Орлова Агрофена
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пронинъ Евстигнѣй
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Косарева Анна
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пронинъ Андрей
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пронинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Пронина Никита
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Огнева Агафія
Отец ребёнка: Пронина Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронина Никита