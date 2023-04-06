Пронина (Кутукова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Кутукова) Марфа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кутуковъ Гордей

Мать: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Тестова Матрена

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Орлова Агрофена

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пронинъ Евстигнѣй

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Косарева Анна

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пронинъ Андрей

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пронинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Огнева Агафія

Отец ребёнка: Пронина Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронина Никита

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