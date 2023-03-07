Огнева (Пронина) Агафія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Пронина) Агафія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пронина Никита

Мать: Пронина Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Огнева Ирина

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Рождение ребёнка
20.07.1872

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Огнева Анна

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огневъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огневъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Огневъ Антонъ

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