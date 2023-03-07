Огнева (Пронина) Агафія
Место рождения
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пронина Никита
Мать: Пронина Марфа
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Огнева Ирина
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
20.07.1872
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Огнева Анна
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огневъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огневъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Огневъ Антонъ