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Пронинъ Андрей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пронина Никита

Мать: Пронина Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чикунова Устинья

Мать ребёнка: Пронина Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пронинъ Иванъ

Мать ребёнка: Пронина Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пронинъ Никита

Мать ребёнка: Пронина Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Чильдинова Александра

Мать ребёнка: Пронина Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Пронинъ Ефремъ

Мать ребёнка: Пронина Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1876

Сын: Пронинъ Матвей

Мать ребёнка: Пронина Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Афимья

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