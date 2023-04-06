Пронинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пронина Никита
Мать: Пронина Марфа
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чикунова Устинья
Мать ребёнка: Пронина Афимья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пронинъ Иванъ
Мать ребёнка: Пронина Афимья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пронинъ Никита
Мать ребёнка: Пронина Афимья
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Чильдинова Александра
Мать ребёнка: Пронина Афимья
Рождение ребёнка
26.01.1869
Сын: Пронинъ Ефремъ
Мать ребёнка: Пронина Афимья
Рождение ребёнка
07.08.1876
Сын: Пронинъ Матвей
Мать ребёнка: Пронина Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Афимья