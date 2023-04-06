Пронина (Шаранова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Шарановъ Николай
Мать: Шаранова Федосья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чикунова Устинья
Отец ребёнка: Пронинъ Андрей
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пронинъ Иванъ
Отец ребёнка: Пронинъ Андрей
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пронинъ Никита
Отец ребёнка: Пронинъ Андрей
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Чильдинова Александра
Отец ребёнка: Пронинъ Андрей
Рождение ребёнка
26.01.1869
Сын: Пронинъ Ефремъ
Отец ребёнка: Пронинъ Андрей
Рождение ребёнка
07.08.1876
Сын: Пронинъ Матвей
Отец ребёнка: Пронинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронинъ Андрей