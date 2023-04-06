Пронина (Шаранова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Шаранова) Афимья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шарановъ Николай

Мать: Шаранова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чикунова Устинья

Отец ребёнка: Пронинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пронинъ Иванъ

Отец ребёнка: Пронинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пронинъ Никита

Отец ребёнка: Пронинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Чильдинова Александра

Отец ребёнка: Пронинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Пронинъ Ефремъ

Отец ребёнка: Пронинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1876

Сын: Пронинъ Матвей

Отец ребёнка: Пронинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронинъ Андрей

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