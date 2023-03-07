Туленкова (Кутукова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кутуковъ Гордей
Мать: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Туленковъ Емельянъ
Отец ребёнка: Туленковъ Фока
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Епистимия
Отец ребёнка: Туленковъ Фока
Рождение ребёнка
1835
Сын: Туленковъ Василій
Отец ребёнка: Туленковъ Фока
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Туленковъ Фока
Рождение ребёнка
1841
Сын: Туленковъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Туленковъ Фока
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Фока