Туленкова (Кутукова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова (Кутукова) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кутуковъ Гордей

Мать: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Туленковъ Емельянъ

Отец ребёнка: Туленковъ Фока

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Епистимия

Отец ребёнка: Туленковъ Фока

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Туленковъ Василій

Отец ребёнка: Туленковъ Фока

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Туленковъ Фока

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Туленковъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Туленковъ Фока

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Фока

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