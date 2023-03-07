Кутуковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кутуковъ Гордей
Мать: Кутукова Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кутуковъ Григорий
Мать ребёнка: Кутукова Татьяна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Кутукова Татьяна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кутуковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кутукова Александра
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кутукова Александра
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кутукова Александра
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий
Мать ребёнка: Кутукова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Татьяна