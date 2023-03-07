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Кутуковъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кутуковъ Гордей

Мать: Кутукова Марья Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кутуковъ Григорий

Мать ребёнка: Кутукова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Мать ребёнка: Кутукова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кутуковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кутукова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кутукова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кутукова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий

Мать ребёнка: Кутукова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Татьяна

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