Кутуковъ Гордовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кутуковъ Иванъ
Мать: Кутукова Татьяна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кутуковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
28.08.1861
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гордовъ Николай
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Гордовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Кутукова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Анна