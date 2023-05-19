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Кутуковъ Гордовъ Петръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кутуковъ Иванъ

Мать: Кутукова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кутуковъ Гордовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутуковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1861

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гордовъ Николай

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Гордовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Анна