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Гордовъ Николай

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Мать: Кутукова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1885

Жена: Гордова Агафія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1888

Дочь: Соломонiя

Мать ребёнка: Гордова Агафія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гордова Анна

Мать ребёнка: Гордова Агафія

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