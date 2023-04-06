Гордовъ Николай
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кутуковъ Гордовъ Петръ
Мать: Кутукова Анна
Бракосочетание
04.11.1885
Жена: Гордова Агафія
Рождение ребёнка
25.07.1888
Дочь: Соломонiя
Мать ребёнка: Гордова Агафія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гордова Анна
Мать ребёнка: Гордова Агафія