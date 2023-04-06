Кутукова (Пугачева) Анна
Место рождения
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Пугачевъ Антонъ
Мать: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кутуковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ
Рождение ребёнка
28.08.1861
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гордовъ Николай
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Гордовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно