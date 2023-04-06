Кутукова (Пугачева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова (Пугачева) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пугачевъ Антонъ

Мать: Мавра Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кутуковъ Гордовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кутуковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1861

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гордовъ Николай

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Гордовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Гордовъ Петръ

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