Мавра Васильева
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кутукова Анна
Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пугачевъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пугачевъ Трофимъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачевъ Антонъ