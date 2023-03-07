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Мавра Васильева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кутукова Анна

Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пугачевъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пугачевъ Трофимъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачевъ Антонъ

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