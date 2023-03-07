Пугачевъ Лукьянъ
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Пугачевъ Антонъ
Мать: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
14.12.1869
Сын: Пугачевъ Павелъ
Мать ребёнка: Пугачева Евгения
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пугачевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Пугачева Евгения
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пугачева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугачева Евгения