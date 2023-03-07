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Пугачевъ Лукьянъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пугачевъ Антонъ

Мать: Мавра Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1869

Сын: Пугачевъ Павелъ

Мать ребёнка: Пугачева Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пугачевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Пугачева Евгения

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пугачева Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Евгения

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