Пугачева (Корневъ) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Корневъ) Евгения

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Корневъ Иванъ

Мать: Корнева Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1869

Сын: Пугачевъ Павелъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Лукьянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пугачевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Лукьянъ

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пугачевъ Лукьянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачевъ Лукьянъ

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