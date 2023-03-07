Пугачева (Корневъ) Евгения
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Корневъ Иванъ
Мать: Корнева Агрофена
Рождение ребёнка
14.12.1869
Сын: Пугачевъ Павелъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Лукьянъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пугачевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Лукьянъ
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пугачевъ Лукьянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачевъ Лукьянъ