Илюшин Василий Васильевич
Место рожденияМосква, Конная площадь,15
Дата рождения10.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1882
Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
?.12.1905
Дочь: Чернова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Власова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илюшина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно