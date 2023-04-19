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Илюшин Василий Васильевич

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Место рождения

Москва, Конная площадь,15

Дата рождения

10.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1882

Отец: Илюшин Василий Петрович

Мать: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
?.12.1905

Дочь: Чернова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Власова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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