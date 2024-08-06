Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна
Место рожденияМосква, Сретенская слобода
Дата рождения12.11.1885 ст.
Дата смерти06.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1885 ст.
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Книга брачных обысков №11 от 16.02.1905г. ЦГА Москвы 16.02.1905г Ф.2121.Оп.3.Д.32.Стр.89 (86). Поручители по женихѣ: Мѣщанинъ Города Моршанской Илья Ивановичъ Лельковъ Крестьянинъ Московской губ., тог... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич
Развод
С 1917 по Неизвестно
Смерть
06.02.1965