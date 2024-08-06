Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Москва, Сретенская слобода

Дата рождения

12.11.1885 ст.

Дата смерти

06.02.1965

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1885 ст.

Отец: Молчанов Дмитрий Тимофеевич

Мать: Молчанова (Никитина) Екатерина Марковна

Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Илюшин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Книга брачных обысков №11 от 16.02.1905г. ЦГА Москвы 16.02.1905г Ф.2121.Оп.3.Д.32.Стр.89 (86). Поручители по женихѣ: Мѣщанинъ Города Моршанской Илья Ивановичъ Лельковъ Крестьянинъ Московской губ., тог... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1905

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Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
С 1917 по Неизвестно

Муж: Илюшин Василий Васильевич

Смерть
06.02.1965

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