Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюшина (Маркова) Стефанида Семеновна

Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна

avatar

Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1893

Дочь: Булошникова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Москва, Конная площадь, 15
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Илюшин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович

Москва, Конная площадь, 15
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close