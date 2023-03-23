Илюшина (Маркова) Стефанида Семеновна
Место рожденияРязанская губерния
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1893
Дочь: Булошникова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Москва, Конная площадь, 15
Рождение ребёнка
01.02.1895
Отец ребёнка: Илюшин Василий Петрович
Москва, Конная площадь, 15
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно