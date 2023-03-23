Илюшин Василий Петрович
Место рожденияМосковский уезд Зюзинская волость Верхние котлы
Дата рождения04.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1852
Московский уезд Зюзинская волость Верхние котлы
Бракосочетание
28.01.1880 ст.
Церковь Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. ЦГА Москвы Брачный обыск Ф.2121. Оп.3.Д.13.Стр.134
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Маслова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
10.08.1882
Сын: Илюшин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
09.02.1888 ст.
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
01.04.1890
Дочь: Илюшина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
15.05.1893
Дочь: Булошникова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь, 15
Рождение ребёнка
01.02.1895
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь, 15
Рождение ребёнка
11.09.1900 ст.
Дочь: Лобанова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна
Москва, Конная площадь,15
МК 1900г. (ч.1-3). Ф.203.Оп.776.Д.191.Стр.63 ЦГА Москвы. Замоскворецкий Сорок, Церковь Вознесенская у Серпуховских ворот.
Смерть
Неизвестно