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Илюшин Василий Петрович

Место рождения

Московский уезд Зюзинская волость Верхние котлы

Дата рождения

04.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1852

Отец: Илюшин Петр Алексеевич

Мать: Илюшина Параскева Васильевна

Московский уезд Зюзинская волость Верхние котлы
Бракосочетание
28.01.1880 ст.

Жена: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Церковь Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. ЦГА Москвы Брачный обыск Ф.2121. Оп.3.Д.13.Стр.134
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Маслова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
10.08.1882

Сын: Илюшин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
09.02.1888 ст.

Сын: Илюшин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
01.04.1890

Дочь: Илюшина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Илюшин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Илюшин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
Рождение ребёнка
15.05.1893

Дочь: Булошникова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь, 15
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Илюшин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь, 15
Рождение ребёнка
11.09.1900 ст.

Дочь: Лобанова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Илюшина Стефанида Семеновна

Москва, Конная площадь,15
МК 1900г. (ч.1-3). Ф.203.Оп.776.Д.191.Стр.63 ЦГА Москвы. Замоскворецкий Сорок, Церковь Вознесенская у Серпуховских ворот.
Смерть
Неизвестно
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