Маркова Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Илюшина Стефанида Семеновна

Отец ребёнка: Марков Семен

Рязанская губерния Егорьевский уезд Раменская волость деревня Кувакино
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Марков Петр Семенов

Отец ребёнка: Марков Семен

Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Раменская волость деревня Кувакина
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Андреева Олимпиада Семеновна

Отец ребёнка: Марков Семен

Рязанская губерния Егорьевский уезд Раменская волость деревня Кувакино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Семен

Смерть
01.03.1906
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