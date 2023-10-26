Маркова Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Илюшина Стефанида Семеновна
Отец ребёнка: Марков Семен
Рязанская губерния Егорьевский уезд Раменская волость деревня Кувакино
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Марков Петр Семенов
Отец ребёнка: Марков Семен
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Раменская волость деревня Кувакина
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Андреева Олимпиада Семеновна
Отец ребёнка: Марков Семен
Рязанская губерния Егорьевский уезд Раменская волость деревня Кувакино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Семен
Смерть
01.03.1906