Харитонова (Калугина) Анна Ивановна
Место рождениясело Шутино
Дата рождения25.12.1932
Дата смерти27.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1932
Отец: Калугин Иван Васильевич
село Шутино
Рождение ребёнка
21.11.1952
Сын: Харитонов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Александрович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Александрович
Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1958
Сын: Харитонов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Александрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.04.2020