Харитонова (Калугина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Калугина) Анна Ивановна

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Место рождения

село Шутино

Дата рождения

25.12.1932

Дата смерти

27.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1932

Отец: Калугин Иван Васильевич

Мать: Пономорева Дарья Ивановна

село Шутино
Рождение ребёнка
21.11.1952

Сын: Харитонов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Александрович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Александрович

Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1958

Сын: Харитонов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
27.04.2020
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