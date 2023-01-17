Калугин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Калугин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1929
Рождение ребёнка
25.12.1932
Дочь: Харитонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пономорева Дарья Ивановна
село Шутино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.10.1942
пропал без вести