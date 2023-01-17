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Калугин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калугин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1929

Жена: Пономорева Дарья Ивановна

Шутино, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.12.1932

Дочь: Харитонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пономорева Дарья Ивановна

село Шутино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шутино, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
?.10.1942
пропал без вести
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