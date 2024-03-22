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Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область

Дата рождения

17.01.1955

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1955

Отец: Харитонов Дмитрий Александрович

Мать: Харитонова Анна Ивановна

Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Бракосочетание
22.05.1975

Муж: Путилов Анатолий Алексеевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путилов Анатолий Алексеевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путилов Анатолий Алексеевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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