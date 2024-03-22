Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1955
Бракосочетание
22.05.1975
Рождение ребёнка
15.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путилов Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путилов Анатолий Алексеевич