Пономорева Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1910
Дата смерти03.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1929
Шутино, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.12.1932
Дочь: Харитонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Калугин Иван Васильевич
село Шутино
Смерть
03.04.1990
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан