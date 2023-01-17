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Пономорева Дарья Ивановна

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Место рождения

Крестовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

08.03.1910

Дата смерти

03.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
31.01.1929

Муж: Калугин Иван Васильевич

Шутино, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.12.1932

Дочь: Харитонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Калугин Иван Васильевич

село Шутино
Смерть
03.04.1990
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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