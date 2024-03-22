Харитонов Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения08.11.1929
Дата смерти22.04.1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929
Отец: Харитонов Александр
Рождение ребёнка
21.11.1952
Сын: Харитонов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Харитонова Анна Ивановна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1955
Дочь: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Харитонова Анна Ивановна
Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1958
Сын: Харитонов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Харитонова Анна Ивановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.04.1981