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Харитонов Дмитрий Александрович

Место рождения

Верхозино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

08.11.1929

Дата смерти

22.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929

Отец: Харитонов Александр

Мать: Шалгина Евдокия Евгеньевна

Верхозино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.11.1952

Сын: Харитонов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Харитонова Анна Ивановна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1955

Дочь: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Харитонова Анна Ивановна

Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1958

Сын: Харитонов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Харитонова Анна Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.04.1981
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