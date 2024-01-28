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Улезькова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Улезьков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Улезьков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Улезьков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Улезьков Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Улезьков Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Улезьков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Улезьков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Улезьков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Смерть
Неизвестно
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