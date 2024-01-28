Улезькова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Улезьков Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Улезьков Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Улезьков Игнат Дмитриевич
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Улезьков Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Улезьков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Улезьков Дмитрий Иванович
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Смерть
Неизвестно