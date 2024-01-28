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Улезьков Семен Дмитриевич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Улезьков Дмитрий Иванович

Мать: Улезькова Анисья

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Марфа Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0918.jpg)
Смерть
Неизвестно

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