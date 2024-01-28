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Улезьков Семен Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Улезьков Дмитрий Иванович

Мать: Улезькова Анисья

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0918.jpg)
Смерть
Неизвестно

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