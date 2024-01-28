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Улезьков Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Улезьков Дмитрий Иванович

Мать: Улезькова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Анна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 602об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Улезьков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Улезьков Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Улезьков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Улезьков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Улезьков Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Улезьков Еремей Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Улезьков Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1858

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