Улезьков Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Улезьков Дмитрий Иванович
Мать: Улезькова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улезькова Анна
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 602об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Улезьков Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Улезьков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Улезьков Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Улезьков Еремей Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Улезьков Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Анна
Смерть
1858