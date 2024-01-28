Улезьков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Улезьков Дмитрий Иванович
Мать: Улезькова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улезькова Татьяна
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Улезькова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Улезьков Василий Иванович
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Улезькова Татьяна
Смерть
1841