Улезьков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезьков Иван Дмитриевич

Улезьков Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Улезьков Дмитрий Иванович

Мать: Улезькова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Татьяна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Улезьков Борис Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Улезьков Петр Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Улезьков Игнат Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Улезькова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Улезьков Семен Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Рождение ребёнка
11.05.1839

Сын: Улезьков Василий Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Улезьков Иван Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Татьяна

Смерть
1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.