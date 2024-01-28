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Улезьков Игнат Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Улезьков Дмитрий Иванович

Мать: Улезькова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Евдокия Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0918.jpg)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Улезьков Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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