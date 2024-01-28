Улезьков Игнат Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Улезьков Дмитрий Иванович
Мать: Улезькова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0918.jpg)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Улезьков Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно