Шорохова Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей Алексеев
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шорохова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Федорова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1933
Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно