Шорохова Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Алексеев

Мать: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шорохова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Федорова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шорохов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
25.05.1933

Сын: Шорохов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шорохов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шорохов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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