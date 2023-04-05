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Шорохов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шорохов Иван Яковлевич

Мать: Шорохова Александра Матвеевна

Смерть
1997
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