Шорохов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шорохова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Федорова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
25.05.1933
Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно