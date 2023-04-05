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Шорохов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шорохова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Федорова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шорохов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
25.05.1933

Сын: Шорохов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шорохов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Александра Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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