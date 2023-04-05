Шорохова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Шорохов Иван Яковлевич

Мать: Шорохова Александра Матвеевна

Смерть
1997
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