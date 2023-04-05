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Шорохов Василий Иванович
Шорохов Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
1987
Пол
Мужской
Отец
Шорохов Иван Яковлевич
Мать
Шорохова Александра Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Шорохов Иван Яковлевич
Мать:
Шорохова Александра Матвеевна
Смерть
1987
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