Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Григорьева

Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 или 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 или 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1892

Сын: Алексеев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Полина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Алексеев

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close