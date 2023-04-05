Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 или 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1892
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Полина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Алексеев
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно