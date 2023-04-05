Полина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1860 или 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Матвей Алексеев

Мать: Татьяна Григорьева

Смерть
1985
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