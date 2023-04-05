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Полина Матвеевна
Полина Матвеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
1985
Пол
Женский
Отец
Матвей Алексеев
1859 г.р.
Мать
Татьяна Григорьева
1860 или 1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Матвей Алексеев
Мать:
Татьяна Григорьева
Смерть
1985
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