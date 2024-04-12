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Матвей Алексеев

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.09.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1859 ст.

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Дарья Иванова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1892

Сын: Алексеев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Полина Матвеевна

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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