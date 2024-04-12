Матвей Алексеев
Место рождения
Дата рождения09.09.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1859 ст.
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
16.05.1892
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Полина Матвеевна
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьева
Смерть
Неизвестно