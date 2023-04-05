Алексеев Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1892

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1892

Отец: Матвей Алексеев

Мать: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Иванова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Алексеев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Алексеева Вера Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Александра Яковлевна

Смерть
1942
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