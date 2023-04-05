Алексеев Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1892
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1892
Отец: Матвей Алексеев
Мать: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Иванова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Алексеев Алексей Петрович
Мать ребёнка: Алексеева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Алексеева Вера Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942