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Алексеева Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Иванова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Алексеев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Алексеева Вера Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Петр Матвеевич

Смерть
1986