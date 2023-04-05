Алексеева Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Иванова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Алексеев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Алексеев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Алексеева Вера Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986