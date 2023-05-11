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Дарья Иванова

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.05.1856 ст.

Муж: Алексей Дмитриев

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.09.1859 ст.

Сын: Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.01.1869

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Рождение ребёнка
16.04.1874

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Николаева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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