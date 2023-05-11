Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1856 ст.
Муж: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
09.09.1859 ст.
Сын: Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
09.01.1869
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
16.04.1874
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Николаева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Смерть
Неизвестно