Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Алексеева

Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1871

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1871

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Дарья Иванова

Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close