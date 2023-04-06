Николаева Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1901
Дочь: Николаева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944