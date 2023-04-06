Николаева Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Дарья Иванова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Иванов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Николаева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Иван Николаевич

Смерть
1944
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