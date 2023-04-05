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Николаев Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1872

Дата смерти

05.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1872

Отец: Николай Афанасьев

Мать: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иванов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Алексеевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Николаева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Татьяна Алексеевна

Смерть
05.01.1908
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