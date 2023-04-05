Николаев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1872
Дата смерти05.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1872
Отец: Николай Афанасьев
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Алексеевна
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.09.1901
Дочь: Николаева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1908