Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1840
Отец: Василий Моисеев
Мать: Дарья Агапова
Бракосочетание
10.02.1860
Муж: Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.11.1860
Сын: Григорий Николаев
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.02.1872
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.09.1874
Сын: Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно