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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1840

Отец: Василий Моисеев

Мать: Дарья Агапова

Бракосочетание
10.02.1860

Муж: Николай Афанасьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1860

Сын: Григорий Николаев

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.02.1872

Сын: Николаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.09.1874

Сын: Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Афанасьевич

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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